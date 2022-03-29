Молодежная сборная Израиля сыграет против команды Германии в рамках отборочного турнира Евро-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 18:00 мск. Израиль U21 — Германия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Израиль

На старте отборочного турнира в сентябре прошлого года сборная Израиля на выезде обыграла Венгрию и Польшу с одинаковым счетом 2:1. В матче с венграми победу удалось вырвать на последних минутах.

Затем в октябре израильтяне дали бой Германии, ведя 2:1, но дважды пропустив на последних минутах. В октябре же сборная Израиля вырвала домашнюю победу у Латвии (2:1).

Коэффициенты матча Израиль U21 — Германия U21 1 5.80 X 4.30 2 1.47 Ставка

В ноябре израильтяне на выезде разгромили Сан-Марино (4:0) и на своем поле крупно обыграли Венгрию (3:0).

Все прогнозы на ЧМ-2022

В последнем матче в марте этого года Израиль дома поделил очки с Польшей (2:2) и с 16 очками идет на втором месте в группе В. Разница мячей 17-8.

Германия

Немцы начали квалификацию в сентябре с выездного разгрома Сан-Марино (6:0) и волевой гостевой победы над Латвией (3:1).

Вырвав на последних минутах домашнюю победу над Израилем (3:2), Германия в октябре на выезде уничтожила Венгрию (5:1).

В ноябре немецкая команда внезапно на своем поле «всухую» влетела Польше со счетом 0:4, после чего отыгралась на Сан-Марино (4:0).

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В марте немцы со счетом 4:0 разгромили на своем поле Латвию и с 18 очками возглавляют группу. Разница мячей 25-8.

Прогноз и ставка

На победу Израиля в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.60, на ничью в основное время — 4.60, а на победу Германии — 1.49.

Команды трижды встречались за последние 5 лет, и все три раза побеждали немцы (5:2, 3:0, 3:2).

Израильтяне неплохо проявили себя в первом матче, и на своем поле играют сильнее. Тем не менее, прогнозируем, что Германия выиграет верховой матч .