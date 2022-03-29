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    Удержит ли Германия лидерство в группе В?

    Израиль U21 — Германия U21. Прогноз (к. 1.88) и ставки на Евро U21 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Израиль U21 — Германия U21
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    Германия — Израиль
    Молодежная сборная Израиля сыграет против команды Германии в рамках отборочного турнира Евро-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 18:00 мск. Израиль U21 — Германия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа B 29 Марта 2022 года
    Израиль U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа B
    •  Израиль U21 18:00 Германия U21 Германия U21
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    Израиль

    На старте отборочного турнира в сентябре прошлого года сборная Израиля на выезде обыграла Венгрию и Польшу с одинаковым счетом 2:1. В матче с венграми победу удалось вырвать на последних минутах.

    Затем в октябре израильтяне дали бой Германии, ведя 2:1, но дважды пропустив на последних минутах. В октябре же сборная Израиля вырвала домашнюю победу у Латвии (2:1).

    Коэффициенты матча Израиль U21 — Германия U21

  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.47
  • Ставка
    •

    В ноябре израильтяне на выезде разгромили Сан-Марино (4:0) и на своем поле крупно обыграли Венгрию (3:0).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В последнем матче в марте этого года Израиль дома поделил очки с Польшей (2:2) и с 16 очками идет на втором месте в группе В. Разница мячей 17-8.

    Германия

    Немцы начали квалификацию в сентябре с выездного разгрома Сан-Марино (6:0) и волевой гостевой победы над Латвией (3:1).

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    • Вырвав на последних минутах домашнюю победу над Израилем (3:2), Германия в октябре на выезде уничтожила Венгрию (5:1).

    В ноябре немецкая команда внезапно на своем поле «всухую» влетела Польше со счетом 0:4, после чего отыгралась на Сан-Марино (4:0).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В марте немцы со счетом 4:0 разгромили на своем поле Латвию и с 18 очками возглавляют группу. Разница мячей 25-8.

    Прогноз и ставка

    На победу Израиля в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.60, на ничью в основное время — 4.60, а на победу Германии — 1.49.

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    Команды трижды встречались за последние 5 лет, и все три раза побеждали немцы (5:2, 3:0, 3:2).

    Израильтяне неплохо проявили себя в первом матче, и на своем поле играют сильнее. Тем не менее, прогнозируем, что Германия выиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.66 и ТБ 2,5 за 1.54.

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    Израиль U21 — Германия U21: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Удержит ли Германия лидерство в группе В?
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