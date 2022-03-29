Израиль
На старте отборочного турнира в сентябре прошлого года сборная Израиля на выезде обыграла Венгрию и Польшу с одинаковым счетом 2:1. В матче с венграми победу удалось вырвать на последних минутах.
Затем в октябре израильтяне дали бой Германии, ведя 2:1, но дважды пропустив на последних минутах. В октябре же сборная Израиля вырвала домашнюю победу у Латвии (2:1).
Коэффициенты матча Израиль U21 — Германия U21
В ноябре израильтяне на выезде разгромили Сан-Марино (4:0) и на своем поле крупно обыграли Венгрию (3:0).
В последнем матче в марте этого года Израиль дома поделил очки с Польшей (2:2) и с 16 очками идет на втором месте в группе В. Разница мячей 17-8.
Германия
Немцы начали квалификацию в сентябре с выездного разгрома Сан-Марино (6:0) и волевой гостевой победы над Латвией (3:1).
Вырвав на последних минутах домашнюю победу над Израилем (3:2), Германия в октябре на выезде уничтожила Венгрию (5:1).
В ноябре немецкая команда внезапно на своем поле «всухую» влетела Польше со счетом 0:4, после чего отыгралась на Сан-Марино (4:0).
В марте немцы со счетом 4:0 разгромили на своем поле Латвию и с 18 очками возглавляют группу. Разница мячей 25-8.
Прогноз и ставка
На победу Израиля в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.60, на ничью в основное время — 4.60, а на победу Германии — 1.49.
Команды трижды встречались за последние 5 лет, и все три раза побеждали немцы (5:2, 3:0, 3:2).
Израильтяне неплохо проявили себя в первом матче, и на своем поле играют сильнее. Тем не менее, прогнозируем, что
Интересны варианты ставок