начнут матч в 19:00 в группе D отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 29.03.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Греция U21» — «Португалия U21». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Греция U21»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Греция U21 — Португалия U21.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 15€ Новым игрокам