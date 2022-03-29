29 марта состоится встреча молодежных команд Греции и Португалии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы U21. Начало игры в 19:00 мск. Греция U21 — Португалия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция U21

Лидер группы D имеет 17 очков после 7 туров. У него 5 побед и 2 ничьи без единого поражения. Перед игрой с португальцами греки набрали серию из четырех побед.

Сборная Греции смогла одержать сухую викторию во всех четырех случаях. Дважды команда победила Белоруссию 2:0, а также одолела Исландию 1:0 и Лихтенштейн 4:0.

Коэффициенты матча Греция U21 — Португалия U21 1 5.80 X 3.80 2 1.55 Ставка

Также внимания заслуживает сухая домашняя серия в этой квалификации, которая насчитывает уже 4 поединка.

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В целом за весь турнир греки пропустили только однажды, когда играли с исландцами (1:1).

Португалия U21

Гости с приличным отрывом от белорусов находятся на второй строчке с 16 очками. Так что в случае победы они обойдут Грецию и возглавят таблицу D.

Португалия набрала 21 забитый мяч, поэтому от нее можно ждать зрелищной игры. Хотя такой показатель команда набрала в играх с киприотами (6:0) и Лихтенштейном (11:0).

25 марта «Команда избранных» прервала свою серию из пяти побед, сыграв вничью с Исландией (1:1).

Напомним, что в 2021 году Португалия U21 дошла до финала Евро, но там проиграла Германии 0:1.

Прогноз и ставка

Котировки на эту встречу говорят в пользу Португалии. На нее стоит коэффициент 1.56, тогда как победу Греции букмекеры оценивают котировкой 5.60. За ничью дают 4.20.

Вопреки количеству голов у обеих команд, мы ожидаем низового поединка. Это матч двух фаворитов групп. Все будут осторожничать. Португальцы не хотят отпускать Грецию вперед, а греки в свою очередь не намерены уступать лидерство.

Если посмотреть на тоталы, то меньше 2.5 было в 3 из 4 случаев и у Греции, и у Португалии. А на тотал меньше 2.5 конторы выставили коэффициент 2.00.