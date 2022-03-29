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    Матч лидеров группы D не будет результативным

    Греция U21 — Португалия U21. Прогноз, ставки (к. 2.00) на футбол, ЧЕ-2023 U21, 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Греция U21 — Португалия U21
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    29 марта состоится встреча молодежных команд Греции и Португалии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы U21. Начало игры в 19:00 мск. Греция U21 — Португалия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа D 29 Марта 2022 года
    Греция U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа D
    •  Греция U21 19:00 Португалия U21 Португалия U21
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    Греция U21

    Лидер группы D имеет 17 очков после 7 туров. У него 5 побед и 2 ничьи без единого поражения. Перед игрой с португальцами греки набрали серию из четырех побед.

    Сборная Греции смогла одержать сухую викторию во всех четырех случаях. Дважды команда победила Белоруссию 2:0, а также одолела Исландию 1:0 и Лихтенштейн 4:0.

    Коэффициенты матча Греция U21 — Португалия U21

  • 1
  • 5.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.55
  • Ставка
    •

    Также внимания заслуживает сухая домашняя серия в этой квалификации, которая насчитывает уже 4 поединка.

    Все прогнозы на футбол

    В целом за весь турнир греки пропустили только однажды, когда играли с исландцами (1:1).

    Португалия U21

    Гости с приличным отрывом от белорусов находятся на второй строчке с 16 очками. Так что в случае победы они обойдут Грецию и возглавят таблицу D.

    Португалия набрала 21 забитый мяч, поэтому от нее можно ждать зрелищной игры. Хотя такой показатель команда набрала в играх с киприотами (6:0) и Лихтенштейном (11:0).

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    • 25 марта «Команда избранных» прервала свою серию из пяти побед, сыграв вничью с Исландией (1:1).

    Напомним, что в 2021 году Португалия U21 дошла до финала Евро, но там проиграла Германии 0:1.

    Прогноз и ставка

    Котировки на эту встречу говорят в пользу Португалии. На нее стоит коэффициент 1.56, тогда как победу Греции букмекеры оценивают котировкой 5.60. За ничью дают 4.20.

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    Вопреки количеству голов у обеих команд, мы ожидаем низового поединка. Это матч двух фаворитов групп. Все будут осторожничать. Португальцы не хотят отпускать Грецию вперед, а греки в свою очередь не намерены уступать лидерство.

    Если посмотреть на тоталы, то меньше 2.5 было в 3 из 4 случаев и у Греции, и у Португалии. А на тотал меньше 2.5 конторы выставили коэффициент 2.00.

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    Греция U21 — Португалия U21: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Матч лидеров группы D не будет результативным
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