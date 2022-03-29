Андерссон назвал преимущества сборной Польши

Янне Андерссон Фото: globallookpress.com
«Сборная Польши тактически похожа на чехов, что нам на руку, так как мы провели против Чехии матч в четверг. У соперника преимущество в виде Роберта Левандовского — футболиста топ-класса.
Мы играли против Польши летом, и тот матч был настоящей битвой. Ожидаю того же завтра», — цитирует Андерссона официальный сайт УЕФА.
Стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре между сборными Польши и Швеции состоится 29 марта в Хожуве и начнется в 21:45 по московскому времени.
LiveSport.ru подготовил прогноз на этот матч, с которым можно ознакомиться здесь.