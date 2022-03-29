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    Андерссон назвал преимущества сборной Польши

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Польши Сборная Швеции
    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался о предстоящем поединке против Польши в ф инале стыков ЧМ-2022.

    Янне Андерссон
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    Янне Андерссон

    «Сборная Польши тактически похожа на чехов, что нам на руку, так как мы провели против Чехии матч в четверг. У соперника преимущество в виде Роберта Левандовского — футболиста топ-класса.

    Мы играли против Польши летом, и тот матч был настоящей битвой. Ожидаю того же завтра», — цитирует Андерссона официальный сайт УЕФА.

    Стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре между сборными Польши и Швеции состоится 29 марта в Хожуве и начнется в 21:45 по московскому времени.

    LiveSport.ru подготовил прогноз на этот матч, с которым можно ознакомиться здесь.

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