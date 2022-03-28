Форварду «Сельты» грозит восемь лет тюрьмы

Форварду «Сельты»грозит тюремное заключение сроком до восьми лет, сообщает Sport.es.

26-летний испанец подозревается в нападении на женщину на сексуальной почве. Судебные заседания пройдут в конце марта.

По версии правоохранителей, 16 июня 2017 года Мина недалеко от ночного клуба в автомобиле своего друга футболиста Давида Гольдара вступил в сексуальный контакт с девушкой против ее воли. Отмечается, что после этого у жертвы развились тяжелые депрессивные симптомы и хроническое посттравматическое расстройство, оказавшее влияние на ее жизнь.

Кроме тюремного срока, Мине грозит запрет на приближение к потерпевшей на расстояние менее 500 метров и надзор в течении десяти лет.