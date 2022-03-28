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    Форварду «Сельты» грозит восемь лет тюрьмы

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    Форварду «Сельты» Санти Мине грозит тюремное заключение сроком до восьми лет, сообщает Sport.es.

    Санти Мина
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    Санти Мина

    26-летний испанец подозревается в нападении на женщину на сексуальной почве. Судебные заседания пройдут в конце марта.

    По версии правоохранителей, 16 июня 2017 года Мина недалеко от ночного клуба в автомобиле своего друга футболиста Давида Гольдара вступил в сексуальный контакт с девушкой против ее воли. Отмечается, что после этого у жертвы развились тяжелые депрессивные симптомы и хроническое посттравматическое расстройство, оказавшее влияние на ее жизнь.

    Кроме тюремного срока, Мине грозит запрет на приближение к потерпевшей на расстояние менее 500 метров и надзор в течении десяти лет.

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