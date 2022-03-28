Берарди извинился за непопадание Италии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Италиипрокомментировал поражение от команды Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

«Мечта всех итальянцев была уничтожена худшим способом из возможных. Верьте или нет, но мы действительно многое пытались сделать. Мы пытались добиться успеха всеми возможными способами, но этого было недостаточно.

Мы все хотели попасть на ЧМ в Катаре. Для многих из нас это было бы первое выступление на этом прекрасном турнире. Нашей обязанностью было вывести страну на ЧМ, принять участие в чудесном путешествии — сродни тому, что было летом.

Мы обязаны были и могли сделать больше, и нас злит то, что мы этого не сделали. Хочется попросить прощения за то, что мечта разбита. Но мы будем работать, чтобы претворить мечту в жизнь», — написал Берарди в Twitter.

Напомним, что «Скуадра Адзурра» не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд.