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    Червиченко: После того как обошлись с нашими клубами и сборными, меня что-то тошнит от мирового футбола

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    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал сенсационное поражение сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

    Андрей Червиченко
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    Андрей Червиченко

    «После того как обошлись с нашими клубами и сборными, меня что-то тошнит от мирового футбола. Практически не смотрю его.

    Результат матча Италия — Северная Македония удивил меня, но не удивил Роберто Манчини. Италия меня больше удивила, когда выиграла последний чемпионат Европы с Манчини. Когда он был тренером "Зенита", я ничего хорошего о нем не слышал. Ни от людей, работавших с ним, ни от игроков. Все были такого мнения о нем, что он довольно поверхностный специалист. На Манчини больше работает его имя, заработанное в качестве футболиста, а не тренера.

    В этом результате больше не мастерства македонцев, а шапкозакидательского настроения итальянцев. Все-таки народ южный, эмоциональный. Итальянцы думали, что выйдут, ковыряясь в носу, прикрыв один глаз, и на одной ноге обыграют македонцев. Но жизнь таких фраеров наказывает, как правило.

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    • Если бы итальянцы даже прошли дальше, следующий соперник — Португалия. Кто-то из этих двух сборных не поехал бы на чемпионат мира, что тоже курьезно. Но теперь, видимо, едет Португалия. Я не сомневаюсь в том, что португальцы победят македонцев. Они не расслабятся, как итальянцы. Чудо происходит один раз», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

    В решающем стыковом матче Северная Македония сыграет с командой Португалии, которая одержала победу над Турцией (3:1).

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