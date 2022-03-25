Мостовой: Для Италии невыход на ЧМ-2022 — шок и полная катастрофа

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
Итальянцы, выигравшие в прошлом году чемпионат Европы, пропустят второй чемпионат мира подряд.
«Для Италии это шок и полная катастрофа. Футбол — удивительная игра. Итальянцы были в три раза сильнее, но Македонии повезло, залетел удар.
И задаешься вопросом, а зачем вообще нужна красивая игра? Никто не скажет, что македонцы играли некрасиво. Они могут гордиться. Португальцы теперь открыли бутылочку крепкого», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
В решающем стыковом матче Северная Македония сыграет с командой Португалии, которая одержала победу над Турцией (3:1).