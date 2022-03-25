Манчини: Теперь Италии придется познать, что такое страдания

Главный тренер сборной Италиипрокомментировал поражение от Македонии (0:1) в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022.

«Прошлый июль и победа на Евро-2020 принесли мне самую большую радость, которую я когда-либо испытывал на профессиональном уровне. Сегодня случилось самое большое разочарование. К сожалению, это футбол, в футболе случаются невероятные вещи. Некоторые матчи бывают такими. У нас было много возможностей.

Победа на Евро была абсолютно заслуженной, мы показали отличный футбол. Но затем удача, которая сопровождала нас, начиная с чемпионата Европы, отвернулась и превратилась в невезение. Теперь нам придется познать, что такое страдания», — цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

В финале квалификации ЧМ-2022 македонская команда встретится с Португалией. Матч состоится 29 марта.

Чемпионат мира-2022 году пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.