«Барселона» определилась с заменой для Дембеле

Полузащитник «Лидса»может продолжить карьеру в

Как сообщает каталонское издание Sport, трансфер Рафиньи будет приоритетным для «Барселоны» в случае ухода Усмана Дембеле.

Руководство «Барсы» до сих пор рассчитывает договориться с Дембеле и его окружением о новом контракте, но пока все идет к тому, что француз, скорее всего, перейдет в другую команду.

В текущем сезоне Рафинья провел в АПЛ 27 матчей, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не может договориться о новом контракте с Мохамедом Салахом.