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    «Барселона» определилась с заменой для Дембеле

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    Полузащитник «Лидса» Рафинья может продолжить карьеру в «Барселоне».

    Рафинья
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    Рафинья

    Как сообщает каталонское издание Sport, трансфер Рафиньи будет приоритетным для «Барселоны» в случае ухода Усмана Дембеле.

    Руководство «Барсы» до сих пор рассчитывает договориться с Дембеле и его окружением о новом контракте, но пока все идет к тому, что француз, скорее всего, перейдет в другую команду.

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    • В текущем сезоне Рафинья провел в АПЛ 27 матчей, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не может договориться о новом контракте с Мохамедом Салахом.

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