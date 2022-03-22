«Барселона» определилась с заменой для Дембеле

Как сообщает каталонское издание Sport, трансфер Рафиньи будет приоритетным для «Барселоны» в случае ухода Усмана Дембеле.
Руководство «Барсы» до сих пор рассчитывает договориться с Дембеле и его окружением о новом контракте, но пока все идет к тому, что француз, скорее всего, перейдет в другую команду.
В текущем сезоне Рафинья провел в АПЛ 27 матчей, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.
Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не может договориться о новом контракте с Мохамедом Салахом.