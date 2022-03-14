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    Салах хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Ливерпуля»

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах до сих пор не знает, в составе какой команды начнет следующий сезон.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Переговоры Салаха и его представителей с руководством «Ливерпуля» зашли в тупик. Египтянина не устраивают финансовые условия, ранее предложенные клубом во время переговоров по новому контракту.

    Салах не исключает, что ему придется покинуть «Ливерпуль». При этом, как сообщает Football Insider, 29-летний футболист хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, другие чемпионаты его не интересуют.

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    • Салах провел в текущем сезоне АПЛ 26 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач.

    Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы». Действующее соглашение египтянина с «мерсисайдцами» рассчитано до лета 2023 года.

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