Салах хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля»до сих пор не знает, в составе какой команды начнет следующий сезон.

Переговоры Салаха и его представителей с руководством «Ливерпуля» зашли в тупик. Египтянина не устраивают финансовые условия, ранее предложенные клубом во время переговоров по новому контракту.

Салах не исключает, что ему придется покинуть «Ливерпуль». При этом, как сообщает Football Insider, 29-летний футболист хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, другие чемпионаты его не интересуют.

Салах провел в текущем сезоне АПЛ 26 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач.

Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы». Действующее соглашение египтянина с «мерсисайдцами» рассчитано до лета 2023 года.