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    Дубль Осимхена принес «Наполи» победу над «Удинезе»

    «Наполи» — «Удинезе»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» одержал домашнюю победу над «Удинезе» — 2:1.

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    Фрагмент матча

    Счет в матче 22-й минуте открыли гости — отличился Жерар Деулофеу.

    Неаполитанцы ответили дублем нигерийского нападающего Виктора Осимхена на 52-й и 63-й минутах.

    На 82-й минуте «Удинезе» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Пабло Мари.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Удинезе 2:1
    Голы: 0:1 Жерар Деулофеу (22'), 1:1 Виктор Осимхен (52'), 2:1 Виктор Осимхен (63') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо (Alessandro Zanoli, 78'), Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Маттео Политано (Пётр Зелиньски, 70'), Фабиан (Дрис Мертенс, 46'), Лоренцо Инсинье (Элиф Элмас, 88'), Виктор Осимхен Удинезе: Бету (Игнасио Пуссетто, 67'), Жерар Деулофеу, Iyenoma Udogie, Жан-Виктор Макенго (Лазар Самарджич, 76'), Уолас, Роберто Перейра (Мато Яяло, 88'), Науэль Молина (Брандон Соппи, 76'), Марвин Зегелар, Роб Холдинг, Родриго Бекао, Марко Сильвестри Предупреждения: Марвин Зегелар (45 + 2'), Iyenoma Udogie (50'), Амир Ррахмани (65'), Виктор Осимхен (90 + 2') Удаление: Роб Холдинг (82')

    После этой игры «Наполи» занимает 2-е место в таблице Серии А — 63 очка, «Удинезе» — 14-е и 30 очков.

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