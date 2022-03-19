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    Гол Гедеша принес «Валенсии» победу над «Эльче»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Эльче Валенсия
    В матче 29-го тура чемпионата Испании «Эльче» потерпел домашнее поражение от «Валенсии» — 0:1.

    «Валенсия»
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    «Валенсия»

    На 50-й минуте Солер забросил мяч к правому углу вратарской, а Гонсалу Гуэдеш не смог нанести разящий удар в противоборстве с Мохикой, и, хоть и довольно коряво, но все же переправил мяч в сетку.

    На 66-й минуте Гумбау навесил с правого фланга со штрафного, Лукас Бое остановил мяч, а Энсо Роко пробил в штангу, от которой мяч отскочил в Мамардашвили и дальше в ворота. Но ВАР отменил гол «Эльче» из-за офсайда Лукаса Бое.

    В компенсированное время защитник «Эльче» Мохика получил красную карточку.

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Валенсия 0:1
    Гол: 0:1 Гонсалу Гуэдеш (50') Эльче: Эдгар Бадия, Антонио Барраган (Хосан, 46'), Энсо Роко, Диего Гонсалес, Хоан Мохика, Пере Милья, Омар Маскарель (Рауль Гутьеррес, 67'), Херард Гумбау (Кике Перес, 68'), Фидель Чавес (Гидо Каррильо, 77'), Лукас Бое, Эсекьель Понсе (Тете Моренте, 58') Валенсия: Гонсалу Гуэдеш (Элдер Кошта, 86'), Максимилиано Гомес (Уго Дуро, 86'), Бриан Хиль (Денис Черышев, 72'), Юнус Муса (Урош Рачич, 72'), Уго Гильямон, Карлос Солер, Jesus Vazquez, Омар Альдерете, Муктар Дьякаби (Илаш Мориба, 48'), Димитри Фулкье, Георгий Мамардашвили Предупреждения: Антонио Барраган (8'), Димитри Фулкье (27'), Муктар Дьякаби (39'), Гонсало Верду (45 + 1'), Бриан Хиль (65'), Фидель Чавес (90 + 3') Удаление: Хоан Мохика (90 + 2')

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 72-й минуте матча.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этой игры «Валенсия» занимает 9-е место в таблице Ла Лиги — 40 очков, «Эльче» — 14-е и 32 очка.

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