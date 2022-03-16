Агент Кессиэ получит от «Барселоны» 10 миллионов евро

Полузащитник «Милана»согласовал условия личного контракта с «Барселоной».

Кессиэ перейдет в «Барселону» по окончании сезона на правах аренды. Ивуариец отказался продлевать контракт с «Миланом».

По информации Corriere della Sera, Кессиэ подпишет с «Барсой» пятилетний контракт, по условиям которого будет получать 6,5 миллиона евро в год.

Агент футболист Джордж Атангана получит от «Барселоны» комиссионные в размере 10 миллионов евро.

Кессиэ провел в текущем чемпионате Италии 22 матча, в которых забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, если не договорится с дортмундской «Боруссией» о трансфере Эрлинга Холанда.