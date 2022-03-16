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    Агент Кессиэ получит от «Барселоны» 10 миллионов евро

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    Полузащитник «Милана» Франк Кессиэ согласовал условия личного контракта с «Барселоной».

    Франк Кессиэ
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    Франк Кессиэ

    Кессиэ перейдет в «Барселону» по окончании сезона на правах аренды. Ивуариец отказался продлевать контракт с «Миланом».

    По информации Corriere della Sera, Кессиэ подпишет с «Барсой» пятилетний контракт, по условиям которого будет получать 6,5 миллиона евро в год.

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    Кессиэ провел в текущем чемпионате Италии 22 матча, в которых забил пять мячей.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, если не договорится с дортмундской «Боруссией» о трансфере Эрлинга Холанда.

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