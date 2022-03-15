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    Главред «Матч ТВ» о контракте с АПЛ: Надеемся на продолжение деловых отношений. Мы оплатили доставку сигнала

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    Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал приостановку трансляций матчей английской Премьер-лиги в России.

    «Матч ТВ» надеется возобновить трансляции АПЛ
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    «Матч ТВ» надеется возобновить трансляции АПЛ

    «В настоящее время мы рассчитываем на то, что все обязательства, обозначенные в контракте, будут выполнены обеими сторонами в полном объеме.

    С нашей стороны проведена оплата доставки сигнала, поэтому, разумеется, мы надеемся на продолжение деловых партнерских отношений.

  • АПЛ объявила о прекращении трансляции в России
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    • Подчеркну, что в настоящее время АПЛ не объявляла о решениях, которые касаются будущего контракта с "Матчем".

    Ровно так же нет решений об ограничении в трансляциях Кубка Англии, о чем писали некоторые телеграм-каналы», — приводит слова Тащина Sport24.

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