Главред «Матч ТВ» о контракте с АПЛ: Надеемся на продолжение деловых отношений. Мы оплатили доставку сигнала

«Матч ТВ» надеется возобновить трансляции АПЛ Фото: globallookpress.com
«В настоящее время мы рассчитываем на то, что все обязательства, обозначенные в контракте, будут выполнены обеими сторонами в полном объеме.
С нашей стороны проведена оплата доставки сигнала, поэтому, разумеется, мы надеемся на продолжение деловых партнерских отношений.
Подчеркну, что в настоящее время АПЛ не объявляла о решениях, которые касаются будущего контракта с "Матчем".
Ровно так же нет решений об ограничении в трансляциях Кубка Англии, о чем писали некоторые телеграм-каналы», — приводит слова Тащина Sport24.