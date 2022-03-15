Главред «Матч ТВ» о контракте с АПЛ: Надеемся на продолжение деловых отношений. Мы оплатили доставку сигнала

Главный редактор «Матч ТВ»прокомментировал приостановку трансляций матчей английской Премьер-лиги в России.

«В настоящее время мы рассчитываем на то, что все обязательства, обозначенные в контракте, будут выполнены обеими сторонами в полном объеме.

С нашей стороны проведена оплата доставки сигнала, поэтому, разумеется, мы надеемся на продолжение деловых партнерских отношений.

Подчеркну, что в настоящее время АПЛ не объявляла о решениях, которые касаются будущего контракта с "Матчем".

Ровно так же нет решений об ограничении в трансляциях Кубка Англии, о чем писали некоторые телеграм-каналы», — приводит слова Тащина Sport24.