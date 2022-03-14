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    Защитник «Краснодара» об отъезде легионеров: Нейтрально к этому отношусь

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    Защитник «Краснодара» Егор Сорокин после матча со «Спартаком» (2:1) признался, что его не расстроил уход из команды иностранных футболистов.

    Егор Сорокин
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    Егор Сорокин

    «Качество поля сегодня было не для футбола, который проповедует "Краснодар", "Спартак" в концовке начал давить.

    Отъезд легионеров? Я к этому нейтрально отношусь: у каждого свое мнение. Я себя чувствую прекрасно, ранее уже говорил, что готов доказывать, что должен быть в составе, еще когда все иностранцы были здесь.

    Попрощались ли иностранцы "Краснодара" с остальной командой? Да, попрощались, и на этом все закончилось.

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    Задачи на остаток сезона? Те же, что были раньше: выигрывать все матчи и быть как можно выше в таблице.

    Могу ли объяснить, каким тренером был Даниэль Фарке и какой футбол хотел поставить? Наверное, нет смысла это делать. Его уже нет, а мы двигаемся дальше», — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».

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