Защитник «Краснодара» об отъезде легионеров: Нейтрально к этому отношусь

Защитник «Краснодара»после матча со «Спартаком» (2:1) признался, что его не расстроил уход из команды иностранных футболистов.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Егор Сорокин Фото: fckrasnodar.ru

«Качество поля сегодня было не для футбола, который проповедует "Краснодар", "Спартак" в концовке начал давить.

Отъезд легионеров? Я к этому нейтрально отношусь: у каждого свое мнение. Я себя чувствую прекрасно, ранее уже говорил, что готов доказывать, что должен быть в составе, еще когда все иностранцы были здесь.

Попрощались ли иностранцы "Краснодара" с остальной командой? Да, попрощались, и на этом все закончилось.

Поездки на поездах из-за того, что аэропорты закрыты? Немного непривычно, но, думаю, это временные трудности. Все все понимают, это надо принять и потерпеть.

Задачи на остаток сезона? Те же, что были раньше: выигрывать все матчи и быть как можно выше в таблице.

Могу ли объяснить, каким тренером был Даниэль Фарке и какой футбол хотел поставить? Наверное, нет смысла это делать. Его уже нет, а мы двигаемся дальше», — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».