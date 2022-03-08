Самедов о возможном уходе легионеров: Пусть уезжают, я только рад этому буду

Бывший футболист сборной Россиине видит ничего плохого в том, что российские клубы могут покинуть иностранные футболисты.

«Столько всего происходит по отношению к нашему спорту, уже ничего не удивляет.

Те, кто разорвет контракт в одностороннем порядке, пусть уезжают! Люди, которые зарабатывают здесь деньги, еще и показывают свою неуважительную позицию.

Пусть уезжают, я только рад этому буду», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

ФИФА разрешила иностранным игрокам, выступающим в российской Премьер-лиге, заключить трудовые соглашения с зарубежными клубами до 30 июня 2022 года. После истечения указанного срока футболисты будут обязаны вернуться в расположение российских клубов.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. РФС намерен подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).