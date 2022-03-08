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    Самедов о возможном уходе легионеров: Пусть уезжают, я только рад этому буду

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    Бывший футболист сборной России Александр Самедов не видит ничего плохого в том, что российские клубы могут покинуть иностранные футболисты.

    Александр Самедов
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    Александр Самедов

    «Столько всего происходит по отношению к нашему спорту, уже ничего не удивляет.

    Те, кто разорвет контракт в одностороннем порядке, пусть уезжают! Люди, которые зарабатывают здесь деньги, еще и показывают свою неуважительную позицию.

    Пусть уезжают, я только рад этому буду», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

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    Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. РФС намерен подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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