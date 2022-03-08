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    Широков: Легионеры, которые сейчас уйдут, может быть, нам и не нужны. Было бы неплохо вернуть за них деньги

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    Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ.

    Роман Широков
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    Роман Широков

    «Нисколько не удивляет такое решение ФИФА. Они до этого как-то иначе к нам относились? Ничего нового. Сейчас время пройдет, посмотрим, что будет.

    Легионеры, которые сейчас уйдут, может быть, нам и не нужны. Но другое дело, что клубы за них заплатили, поэтому было бы неплохо вернуть за них деньги», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

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    • ФИФА разрешила иностранным игрокам, выступающим в российской Премьер-лиге, заключить трудовые соглашения с зарубежными клубами до 30 июня 2022 года. После истечения указанного срока футболисты будут обязаны вернуться в расположение российских клубов.

    Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. РФС намерен подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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