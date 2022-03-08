Широков: Легионеры, которые сейчас уйдут, может быть, нам и не нужны. Было бы неплохо вернуть за них деньги

Бывший капитан сборной Россиипрокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ.

«Нисколько не удивляет такое решение ФИФА. Они до этого как-то иначе к нам относились? Ничего нового. Сейчас время пройдет, посмотрим, что будет.

Легионеры, которые сейчас уйдут, может быть, нам и не нужны. Но другое дело, что клубы за них заплатили, поэтому было бы неплохо вернуть за них деньги», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

ФИФА разрешила иностранным игрокам, выступающим в российской Премьер-лиге, заключить трудовые соглашения с зарубежными клубами до 30 июня 2022 года. После истечения указанного срока футболисты будут обязаны вернуться в расположение российских клубов.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. РФС намерен подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).