начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги чемпионов, 08.03.2022.

Последний матч между собой: «Зальцбург» — «Бавария» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Зальцбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Бавария»).

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