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    Команды снова обменяются голами

    «Бавария» — «Зальцбург». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Лига Чемпионов, 8 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Зальцбург»
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    Йозуа Киммих
    «Бавария» на своём поле сыграет против «Зальцбурга» в рамках второго матча 1/8 Лиги Чемпионов. Матч состоится 8 марта, начало — 23:00 (мск). «Бавария» — «Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 08 Марта 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Зальцбург Зальцбург
  • Зальцбург
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    «Бавария»

    Команда Юлиана Нагельсманна привычно доминирует в турнирной таблице Бундеслиги.

    Действующие чемпионы Германии находятся на пути к очередному титулу. За 10 туров до финиша первенства команда опережает идущую 2-й дортмундскую «Боруссию» на 8 очков, а замыкающий топ-3 «Байер» отстает на 14 очков.

    Коэффициенты матча Бавария — Зальцбург

  • 1
  • 1.19
  • X
  • 7.20
  • 2
  • 14.00
  • Ставка
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    В чемпионате Германии несмотря на такое преимущество «Бавария» периодически теряет очки. Несколько туров назад «мюнхенцы» пропустили 4 гола от «Бохума» (2:4), а в последнем туре не смогли определить сильнейшего с «Байером» завершив поединок со счётом 1:1.

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    В Лиге Чемпионов «Бавария» прервала свою серию из 7 побед кряду, сыграв вничью в первом матче с «Зальцбургом» со счетом 1:1. Подопечные Нагельсманна владели преимуществом всю игру, но смогли забить всего 1 гол на последних минутах, хотя на групповом этапе отличалась как минимум дважды во всех 6 встречах.

    В этом матче на поле не выйдут Леон Горетцка, Алфонсо Дейвис и Корентен Толиссо.

    «Зальцбург»

    «Красные быки» так же доминируют в турнирной таблице австрийской Бундеслиги, где у них 16-очковый отрыв от располагающегося на 2-м месте «Штурма». Кроме того, футболисты Яйссле находятся в шаге от выхода в финал Кубка страны.

    В чемпионате Австрии «Зальцбург» в последних турах не смог одержать победу только над «ЛАСКОМ», который играл в меньшинстве и смог удержаться завершив поединок со счётом 0:0. А в двух домашних поединках чемпионата «быки» одержали победы над «Вольфсбергером» (2:0) и «Альтахом» (4:0).

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  • 05/03/2022

    • В Лиге Чемпионов австрийцы упустили победу в первом матче с «Баварией», пропустив на 90-й минуте. Эта ничья прервала 4-матчевую победную серию команды на своем поле в ЛЧ, но впервые позволила не проиграть «Баварии» в очных противостояниях после двух поражений в лигочемпионском сезоне-2020/21.

    Из-за тяжелой травмы Брайана Око не внесли в заявку на плей-офф.

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 7.60, а победу «Зальцбурга» — за 12.50.

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    Прогноз — австрийцы могли преподнести сенсацию, обыграв одного из фаворитов турнира, но позволили сопернику сравнять счет на 90-й минуте.

    С момента первой встречи мало что изменилось для предстоящих соперников. Неизменной осталась только приверженность к атакующему футболу. Поэтому ожидается результативный матч в котором обе команды будут забивать.

    Ставка — Обе команды забьют за 1.85.

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    «Бавария» — «Зальцбург»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 08.03.2022. Прогнозы на футбол. Команды снова обменяются голами
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