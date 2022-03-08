«Бавария» на своём поле сыграет против «Зальцбурга» в рамках второго матча 1/8 Лиги Чемпионов. Матч состоится 8 марта, начало — 23:00 (мск). «Бавария» — «Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Команда Юлиана Нагельсманна привычно доминирует в турнирной таблице Бундеслиги.

Действующие чемпионы Германии находятся на пути к очередному титулу. За 10 туров до финиша первенства команда опережает идущую 2-й дортмундскую «Боруссию» на 8 очков, а замыкающий топ-3 «Байер» отстает на 14 очков.

Коэффициенты матча Бавария — Зальцбург 1 1.19 X 7.20 2 14.00 Ставка

В чемпионате Германии несмотря на такое преимущество «Бавария» периодически теряет очки. Несколько туров назад «мюнхенцы» пропустили 4 гола от «Бохума» (2:4), а в последнем туре не смогли определить сильнейшего с «Байером» завершив поединок со счётом 1:1.

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В Лиге Чемпионов «Бавария» прервала свою серию из 7 побед кряду, сыграв вничью в первом матче с «Зальцбургом» со счетом 1:1. Подопечные Нагельсманна владели преимуществом всю игру, но смогли забить всего 1 гол на последних минутах, хотя на групповом этапе отличалась как минимум дважды во всех 6 встречах.

В этом матче на поле не выйдут Леон Горетцка, Алфонсо Дейвис и Корентен Толиссо.

«Зальцбург»

«Красные быки» так же доминируют в турнирной таблице австрийской Бундеслиги, где у них 16-очковый отрыв от располагающегося на 2-м месте «Штурма». Кроме того, футболисты Яйссле находятся в шаге от выхода в финал Кубка страны.

В чемпионате Австрии «Зальцбург» в последних турах не смог одержать победу только над «ЛАСКОМ», который играл в меньшинстве и смог удержаться завершив поединок со счётом 0:0. А в двух домашних поединках чемпионата «быки» одержали победы над «Вольфсбергером» (2:0) и «Альтахом» (4:0).

В Лиге Чемпионов австрийцы упустили победу в первом матче с «Баварией», пропустив на 90-й минуте. Эта ничья прервала 4-матчевую победную серию команды на своем поле в ЛЧ, но впервые позволила не проиграть «Баварии» в очных противостояниях после двух поражений в лигочемпионском сезоне-2020/21.

Из-за тяжелой травмы Брайана Око не внесли в заявку на плей-офф.

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 7.60, а победу «Зальцбурга» — за 12.50.

Прогноз — австрийцы могли преподнести сенсацию, обыграв одного из фаворитов турнира, но позволили сопернику сравнять счет на 90-й минуте.

С момента первой встречи мало что изменилось для предстоящих соперников. Неизменной осталась только приверженность к атакующему футболу. Поэтому ожидается результативный матч в котором обе команды будут забивать.

Ставка — Обе команды забьют за 1.85.