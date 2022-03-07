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    СМИ: Стыковой матч Россия — Польша могут перенести на июнь

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    У сборной России по-прежнему остаются шансы сыграть против Польши в рамках стыкового матча квалификации ЧМ-2022.

    Сборная России, возможно, сыграет против Польши
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    Сборная России, возможно, сыграет против Польши

    Как сообщает польское издание Interia, ФИФА пытается найти решение, благодаря которому сборная России сможет продолжить борьбу за место в финальной части чемпионата мира в Катаре.

    В ФИФА рассматривают возможность проведения матча между Россией и Польшей в июне.

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    • По данным пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски, окончательного решения по матчу с россиянами пока нет.

    28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС принял решение оспорить санкции в CAS.

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