СМИ: Стыковой матч Россия — Польша могут перенести на июнь

У сборнойпо-прежнему остаются шансы сыграть противв рамках стыкового матча квалификации ЧМ-2022.

Как сообщает польское издание Interia, ФИФА пытается найти решение, благодаря которому сборная России сможет продолжить борьбу за место в финальной части чемпионата мира в Катаре.

В ФИФА рассматривают возможность проведения матча между Россией и Польшей в июне.

По данным пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски, окончательного решения по матчу с россиянами пока нет.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС принял решение оспорить санкции в CAS.