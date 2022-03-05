Спортивный юрист оценила шансы РФС добиться успеха в CAS

Спортивный юристназвала высокими шансы РФС на апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. РФС принял решение оспорить санкции в CAS.

«Судя по всему, РФС запросил обеспечительные меры. Решение было странное и не имеющее правового основная. Не была соблюдена процедура отстранения, не было дано право ответить РФС. На мой взгляд, с юридической точки зрения шансы высокие», — сказала Анцелиович «Р-Спорту».

Сборная России в марте должна была принять участие в мини-турнире за путевку на чемпионат мира-2022. В полуфинальном стыковом матче национальная команда должна была встретится с Польшей на «ВТБ Арене» в Москве.