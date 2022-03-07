Пиоли: «Интер» по-прежнему остается фаворитом на победу в Серии А

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:0).

«Это три важных очка. "Милан" обыграл сильную команду, которая доставила нам много проблем, потому что ребята очень, очень усердно работали и заслужили эту победу.

У нас есть очень ориентированный на атаку игрок слева в обороне, и пусть мы немного теряем с точки зрения защиты, этот риск однозначно равнозначен потенциалу, который у нас есть впереди. Мы старались быть агрессивными. Томори и Калулу очень хорошо поработали в защите вместе с Осимхеном.

Мы хотели выставить агрессивную полузащиту, которая при этом будет играть качественно. Знали, что сможем найти пробелы между их линиями. Мы были сосредоточены на игре от начала до конца. Это был хороший матч, но впереди ещё более сложные встречи.

Фаворит в борьбе за чемпионство в Серии А? Это по-прежнему "Интер", потому что он является действующим чемпионом, и у него есть матч в запасе. Это очень сильная команда, которая знает, что значит побеждать. Чем скорее у нас будет таблица, в которой все команды проведут одинаковое количество игр, тем скорее мы сможем делать какие-то прогнозы», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

После этого матча «Милан» с 60 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 57 очками — на третьей строчке.