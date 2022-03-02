Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    День Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби

    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу со счетом 6:1 над «Кубанью» в матче 1/8 финала Кубка России. Рассказываем, как это было

    Футбол Кубок России Футбол России Спартак Кубань
    Вся лентаСамое главное
    Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби Антонио Конте«Тоттенхэму» с Конте не по пути Российский футбол попал под санкцииЖизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции
  • 21:56
    • «Спартак» разгромил «Кубань» в Кубке России, у Джикии — автогол
  • 21:35
    • Абрамович объявил о готовности продать «Челси»
  • 19:57
    • Дубль Дивеева принес ЦСКА волевую победу над «Сочи» в Кубке России
  • 22:20
    • «Авангард» дожал «Ак Барс» в овертайме первого матча плей-офф КХЛ
  • 22:07
    • СКА забросил минскому «Динамо» восемь шайб на старте плей-офф КХЛ
  • 21:14
    • Гендир «Сочи» опроверг информацию об отъезде легионеров из команды
  • 21:11
    • Цорн сообщил, что Лоськов будет исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»
    Все новости спорта
    Шамар Николсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шамар Николсон
    Московский «Спартак» уверенно разгромил аутсайдера ФНЛ «Кубань» в матче Кубка России — 6:1. Особенно ярко себя проявили новички красно-белых Шамар Николсон и Даниил Хлусевич. На счету первого хет-трик, у второго — три голевых передачи.

    Ход матча

    3’ Хлусевич прострелил от правого края во вратарскую гостей. Защита не позволила мячу дойти до Промеса, но успел к нему Николсон, сыгравший пяткой на того же Квинси, который в касание немного левее цели пробил из вратарской.

    6’ 1:0 Квинси Промес. Николсон ворвался в штрафную «Кубани», дошёл до лицевой линии и прострелил во вратарскую. Защитник «Кубани» сыграл в подкате, пытаясь выбить мяч, но тот покатился к Хлусевичу. Даниил в одно касание переправил его на Промеса, и Квинси на этот раз использовал момент, пробив в правый нижний угол.

    «Спартак» — «Кубань»

    17’ 2:0 Квинси Промес. Промес со штрафного пробил в стенку. Мяч попал в голову Хомухе и полетел в дальний угол, а Нестеренко на рикошет среагировать не смог.

    19’ Лаук в борьбе с Литвиновым в штрафной «Спартака» обработал мяч и пробил низом в ближний угол — Максименко выручил.

    20’ 3:0 Шамар Николсон. Хлусевич обыгрался с Умяровым на правом фланге, оставив позади всех защитников после этой игры в «стенку», и прострелил во вратарскую «Кубани» — а там Николсон ударом в касание отправил мяч под дальнюю штангу.

    «Спартак» — «Кубань»

    22’ Провалилась оборона «Кубани» в центре, Николсон убежал один на один после разрезающей передачи и нанес удар, который Нестеренко парировал. На подбор успел Хлусевич, отправивший прекрасным ударом из правой части штрафной закручивающий мяч под левую штангу. Однако VAR углядел небольшой офсайд у Шамара.

    45’ Николсон заработал угловой с помощью заблокированного удара головой. После навеса мяч был выбит, а оказавшийся на подборе Хлусевич пробил в касание выше ворот от линии штрафной.

    50’ Мартинс Перейра неловко сыграл, позволив Гурфову выбить у него мяч. Получилась передача на Лаука, тот ворвался слева в штрафную «Спартака», но не смог пройти Умярова.

    «Спартак» — «Кубань»

    55’ 3:1 Георгий Джикия (А). Петров навесил с назначенного на правом фланге штрафного к линии вратарской «Спартака», где Джикия в борьбе с соперником случайно срезал мяч головой в свои ворота.

    57’ Умяров справа прострелил на Хлусевича, который почти от линии вратарской «Кубани» в касание пробил в Нестеренко.

    62’ 4:1 Шамар Николсон. Промес выполнил передачу слева в штрафную гостей, где Николсон обработал мяч и прекрасным низким ударом закрутил его под дальнюю штангу.

    «Спартак» — «Кубань»

    76’ Николсон с правого фланга прострелил на Джикию, который от линии штрафной «Кубани» пробил в дальний угол — Нестеренко отразил удар в прыжке.

    83’ 5:1 Джордан Ларссон. Ларссон получает мяч в центре поля практически, совершает рывок по правому флангу, смещается оттуда к центру и наносит прекрасный удар из-за пределов штрафной под левую штангу на средней высоте.

    86’ 6:1 Шамар Николсон. Хлусевич вырезал прекрасную передачу в штрафную гостей, а Николсон очень технично подрезал мяч над выскочившим навстречу Нестеренко в дальний угол ворот.

    Кубок России. 1/8 финала
    «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) — 6:1 (3:0)
    Голы: Промес, 6 (1:0). Промес, 17 (2:0). Николсон, 20 (3:0). Джикия, 55 — в свои ворота (3:1). Николсон, 62 (4:1). Ларссон, 83 (5:1). Николсон, 86 (6:1)«Спартак»: Максименко, Айртон, Бакаев (Игнатов, 69), Кофрие, Джикия (Чернов, 78), Хлусевич, Литвинов, Мартинс (Денисов, 84), Николсон, Промес (Ларссон, 70), Умяров (Пруцев, 78)«Кубань»: Нестеренко, Алейников (Кулишев, 71), Большаков, Гурфов (Безденежных, 70), Хомуха, Лаук (Маркин, 82), Петров, Сапета, Сидоров (Vadim Karev, 81), Ведерников (Рыбин, 24), ЭдиевПредупреждения: Хлусевич, 47’ — Сидоров, 37’. Эдиев, 61’. Сапета, 89’

    Форвард «Спартака» Шамар Николсон признан лучшим игроком матча. Он провел на поле все 90 минут и отметился хет-триком.

    Следующие матчи

    Жеребьевка четвертьфинала Кубка России состоится 4 марта. В прямом эфире церемонию покажет Матч ТВ. Начало прямой трансляции — 18:10. Ранее в эту стадию пробились ЦСКА, «Динамо» и «Алания».

    Календарь и таблица РПЛ

    В ближайшем матче «Спартак» 6 марта отправится в гости к «Динамо» в рамках 20-го тура РПЛ. «Кубань» в этот же день в матче 26-го тура ФНЛ примет «СКА Хабаровск».

    Прямая речь

    Паоло Ваноли, главный тренер «Спартака»

    — Конечно, я очень рад этой победе и рад за команду. Также я рад за болельщиков, потому что в прошлой игре мы их расстроили, а сейчас, надеюсь, смогли порадовать. В том числе я рад за президента клуба: он в сложной ситуации проявил себя очень хорошо. Перед матчем изучали соперника, конечно. Мы смотрели их матчи на сборах, они сильно поменялись в последнее время. Мой штаб работает, работает хорошо. На таком уровне важны детали. Мне нравится изучать соперников.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В прошлый раз вы спросили, почему я не выпустил Бакаева, в этот раз — почему заменил. В следующий раз я выпущу 11 Бакаевых. Почему вы не спрашиваете о красивом голе Ларссона? Николсону и Хлусевичу есть над чем работать. Мне хотелось бы больше говорить о коллективных действиях, командной работе. Мы строим команду для будущего. У нас семь футболистов младше 21 года. «Спартак» — большой клуб, здесь иногда не хватает терпения, не дают время молодым футболистам. Надеюсь, у них все получится.

    Роберт Евдокимов, главный тренер «Кубани»

    — Для нас это поражение в Кубке — катастрофа. Понятно, что «Спартак» сильнее нас, но у нас молодая команда, нам нужно учиться держать удар. Этот матч рассматриваем как подготовку к сезону. Сделаем выводы и будем готовиться к сезону. Почему весь матч был на скамейке? Холодно, а там сиденья с подогревом. Если честно, вчера я вообще не мог разговаривать, болело горло. Может, в связи с этим и связан такой счет. Обычно я включаюсь и доношу игрокам что хочу.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.08
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ястремская — Букша
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Голубич — Дьяченко
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры