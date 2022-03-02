начнут матч в 23:15 в кубке Англии по футболу, 02.03.2022.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Норвич Сити» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Норвич Сити». Коэффициент ставки — 2.19 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Ливерпуль»).

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