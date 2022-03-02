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    «Ливерпуль» снова обыграет «Норвич» с крупным счетом?

    «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз, ставки (к. 2.19) на футбол, Кубок Англии, 2 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Норвич»
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    Победная серия «Ливерпуля» составляет уже десять матчей
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Норвича» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 2 марта 2022 года, начало — 23:15 мск. «Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 02 Марта 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:15 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в минувшее воскресенье стал победителем Кубка английской лиги. В решающем матче «красные» обыграли в серии пенальти «Челси».

    Победная серия «Ливерпуля» составляет уже десять матчей. И интересно, что на этом отрезке он пропустил лишь три мяча.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Норвич Сити

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 15.00
  • Ставка
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    Также важно отметить, что «Ливерпуль» в этом сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле.

    Все прогнозы на футбол

    В предыдущих раундах Кубка Англии команда Юргена Клоппа уверенно выиграла у «Шрусбери Таун» и «Кардифф Сити».

    «Норвич»

    «Норвич» тем временем в предыдущем раунде Кубка Англии сенсационно выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0).

    Кроме того, команда Дина Смита прошла «Чарльтон», тоже победив со счетом 1:0.

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    • Перед встречей с «мерсисайдцами» «Норвич» потерпел три поражения кряду в рамках АПЛ.

    «Норвич» пропустил десять мячей в четырех предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 8.00, а победу «Норвича» — за 17.75.

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    Даже «Норвич», обыграв недавно «Вулверхэмптона», напомнил, что сюрпризы могут быть почти в любом матче. Но в данном случае сложно представить, что «Ливерпуль» не обыграет на своем поле аутсайдера АПЛ.

    Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал матча больше 3,5 за 2.19.

    «Ливерпуль» забил девять мячей в трех предыдущих матчах против «Норвича».

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    «Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» снова обыграет «Норвич» с крупным счетом?
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