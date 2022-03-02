«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Норвича» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 2 марта 2022 года, начало — 23:15 мск. «Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в минувшее воскресенье стал победителем Кубка английской лиги. В решающем матче «красные» обыграли в серии пенальти «Челси».

Победная серия «Ливерпуля» составляет уже десять матчей . И интересно, что на этом отрезке он пропустил лишь три мяча.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Норвич Сити 1 1.20 X 6.70 2 15.00 Ставка

Также важно отметить, что «Ливерпуль» в этом сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле.

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В предыдущих раундах Кубка Англии команда Юргена Клоппа уверенно выиграла у «Шрусбери Таун» и «Кардифф Сити».

«Норвич»

«Норвич» тем временем в предыдущем раунде Кубка Англии сенсационно выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0).

Кроме того, команда Дина Смита прошла «Чарльтон», тоже победив со счетом 1:0.

Перед встречей с «мерсисайдцами» «Норвич» потерпел три поражения кряду в рамках АПЛ.

«Норвич» пропустил десять мячей в четырех предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 8.00, а победу «Норвича» — за 17.75.

Даже «Норвич», обыграв недавно «Вулверхэмптона», напомнил, что сюрпризы могут быть почти в любом матче. Но в данном случае сложно представить, что «Ливерпуль» не обыграет на своем поле аутсайдера АПЛ.

Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал матча больше 3,5 за 2.19.

«Ливерпуль» забил девять мячей в трех предыдущих матчах против «Норвича».