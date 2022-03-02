«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в минувшее воскресенье стал победителем Кубка английской лиги. В решающем матче «красные» обыграли в серии пенальти «Челси».
Коэффициенты матча Ливерпуль — Норвич Сити
Также важно отметить, что «Ливерпуль» в этом сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле.
В предыдущих раундах Кубка Англии команда Юргена Клоппа уверенно выиграла у «Шрусбери Таун» и «Кардифф Сити».
«Норвич»
«Норвич» тем временем в предыдущем раунде Кубка Англии сенсационно выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0).
Кроме того, команда Дина Смита прошла «Чарльтон», тоже победив со счетом 1:0.
Перед встречей с «мерсисайдцами» «Норвич» потерпел три поражения кряду в рамках АПЛ.
«Норвич» пропустил десять мячей в четырех предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 8.00, а победу «Норвича» — за 17.75.
Даже «Норвич», обыграв недавно «Вулверхэмптона», напомнил, что сюрпризы могут быть почти в любом матче. Но в данном случае сложно представить, что «Ливерпуль» не обыграет на своем поле аутсайдера АПЛ.
Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал матча больше 3,5 за 2.19.
«Ливерпуль» забил девять мячей в трех предыдущих матчах против «Норвича».