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    «Спартак» встретится с Тедеско. Разбор «Лейпцига» перед матчем 1/8 Лиги Европы

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    Кристофер Нкунку
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    Кристофер Нкунку
    Состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Европы. «Спартак» был сеяным по итогам групповой стадии. Команда получила в соперники «Лейпциг», который возглавляет Доменико Тедеско. Давайте познакомимся с «быками» поближе
    По итогам прошлого сезона Бундеслиги «Лейпциг» стал вторым и отстал от «Баварии» на 12 очков в борьбе за титул чемпиона Германии. Благодаря этому команда прошла в групповой этап Лиги чемпионов.

    Если прошлый сезон был для «быков» вполне удачным, то после ухода Юлиана Нагельсманна случился упадок. С приходом Джесси Марша стабильность результатов «Ред Булла» значительно расшаталась.

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    • В Бундеслиге до назначения Тедеско «Лейпциг» находился во второй половине таблицы. В Лиге чемпионов команде не удалось обойти ПСЖ в борьбе за второе место группы А — отставание составило 4 очка. Тем не менее во втором круге коллектив Марша одержал две победы подряд, разгромив «Брюгге» (5:0) и выиграв у «Ман Сити» (2:1). И это все после ничьи с ПСЖ (2:2).

    Доменико Тедеско
    globallookpress.com

    Приход Тедеско

    Марша уволили после группового этапа ЛЧ и 9 декабря Доменико Тедеско принял полномочия главного тренера команды.

    С тех пор под его руководством «быки» провели 12 матчей и только 2 из них закончились поражением. В большей мере результаты соперника «Спартака» были положительными.

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    • Если до начала преображения «Лейпциг» занимал место в середине таблицы, и даже ниже, то сейчас Тедеско вывел своих футболистов в топ-4. Отрыв от «Байера» составляет всего 4 пункта, поэтому клуб еще может побороться за третье место.

    Игровая форма

    Если брать во внимание только отрезок управления Тедеско, то у команды на данный момент 8 побед в 12 матчах. Также «Лейпциг» дважды проиграл и дважды сыграл вничью.

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    Самый крупный результат после смены тренера — 6:1 с «Гертой». В первом же матче на посту главного Тедеско разгромил гладбахскую «Боруссию» (4:1).

    В еврокубках нынешнего сезона, а именно в Лиге чемпионов «быки» провели 6 матчей, одержал 2 победы, сыграл вничью и потерпел 3 поражения. В каждом поединке с их участием было забито как минимум три мяча. Самый голевой — это матч с «Ман Сити» в первом туре (6:3).

    Футболисты «Лейпцига»
    globallookpress.com

    При этом стоит отметить, что «Лейпциг» потрепал нервы и «Ман Сити», и ПСЖ. «Парижанам» удалось одержать только одну победу (3:2) в двух встречах. «Ман Сити» и вовсе потерпел неудачу в последнем туре. Получается в сумме за 4 матча с этими топами 9 голов. Вполне немало, учитывая, что это фавориты ЛЧ.

    «Лейпциг» имеет хорошую атаку. В нынешнем сезоне он чаще всего забивает после комбинаций. Это больше половины от всех забитых мячей в Бундеслиге.

    По составу

    Наибольший вклад в результативность команды внес 24-летний форвард Кристофер Нкунку. Футболист является пятым бомбардиром Бундеслиги с 13 голами и 7 голевыми передачами. В Лиге чемпионов, на момент вылета, у игрока было 7 забитых голов и один ассист.

    Вторым после него является португалец Андре Силва — 9 мячей и 2 передачи в Бундеслиге, 3 гола и ассист в Лиге чемпионов.

    Кристофер Нкунку
    globallookpress.com

    Защитник Йошко Гвардиол является самым результативным представителем задней линии. Помимо 2 голов игрок сделал 2 голевые передачи.

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    Внимания также заслуживают Доминик Собослаи, Дани Ольмо, Юссуф Поульсен, Эмиль Форсберг и Анхелиньо, через которого на левом фланге идет большинство атак.

    «Лейпциг» отлично умеет прессинговать, хорошо атакует флангами и ведет приличную комбинационную игру. «Спартаку» стоит ожидать тяжелого противостояния с соперником, который находится в хорошем игровом тонусе от официальных матчей. Для Паоло Ваноли это будет первый официальный поединок на новом посту.

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