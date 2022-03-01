начнут матч в 22:45 в футбольном кубке Германии, 01.03.2022.

Последний матч между собой: «Санкт-Паули» — «Унион» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Унион» — «Санкт-Паули». Коэффициент ставки — 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Унион»).

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