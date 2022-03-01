«Унион» сыграет на своем поле с «Санкт-Паули» в рамках 1/4 финала Кубка Германии. Матч пройдет 1 марта, начало — в 22:45 мск. «Унион» — «Санкт-Паули»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» находится на 7 месте в чемпионате. Берлинцы на двух фронтах борются за выход в еврокубки.

Отставание от 6 позиции измеряется лишь дополнительными показателями. Причем забивает и пропускает команда одинаково часто (32:32).

В предыдущем туре чемпионата «Унион» добыл викторию. Дома берлинцы уверенно переиграли «Майнц» (3:1).

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С «Санкт-Паули» команда традиционно играет удачно. Из пяти последних очных поединков «Унион» выиграл четыре раза при одной неудаче.

«Санкт-Паули»

На данный момент «Санкт-Паули» занимает 2 место. Команда борется за выход в Бундеслигу, и пока успешно.

«Санкт-Паули» неплохо выглядит в атаке. 48 забитых мяча в 24 матчах — явно не самый плохой показатель для клуба, претендующего на выход в элиту.

В предыдущем туре чемпионата «Санкт-Паули» победил. Причем виктория оказалась довольно уверенной — 1:3 над «Ингольштадтом».

«Пираты» нестабильны, и это еще мягко сказано. Чего стоит только недавняя домашняя коллизия в матче с «Ганновером» (0:3)?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 1.90, на ничью за 3.86, а на «Санкт-Паули» — за 4.14.

«Унион» традиционно успешно противостоит «пиратам» .

«Санкт-Паули» крайне нестабилен, к тому же сконцентрирован на своей основной цели в сезоне.

Хозяева смотрятся явно сильнее, и наверняка смогут прибавить в любой момент. Наши прогноз и ставка — Фора «Униона» -0.75 с коэффициентом 2.13.