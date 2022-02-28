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    Вест Бромвич — Суонси. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.02.2022 в 23:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Вест Бромвич — Суонси

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Вест Бромвич Суонси
    Вест Бромвич и Суонси начнут матч в 23:00 в английском Чемпионшипе, 28.02.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Суонси» — «Вест Бромвич» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Суонси». Коэффициент ставки — 1.81.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вест Бромвич»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вест Бромвич — Суонси.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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