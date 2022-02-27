Источник: УЕФА может исключить российские клубы и сборную из соревнований под своей эгидой

Российские клубы и сборная России могут быть отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА, сообщает польский сайт Meczyki

По утверждению источника, данное решение может быть принято в понедельник, 28 февраля.

На введении санкций против российского футбола активно настаивал вице-президент УЕФА поляк Збигнев Бонек.

Почетный президент Польской футбольной ассоциации занимает прочное положение в структурах футбольной организации, и есть много признаков того, что его голос будет способствовать наложению дальнейших штрафов на Россию.

У России в еврокубках в текущем сезоне остался один представитель — «Спартак», который в 1/8 финала Лиги Европы должен сыграть против «РБ Лейпциг».

УЕФА, однако, не имеет никакого влияния на решение относительно участия России в отборочных раундах чемпионата мира. Решающий голос в этом вопросе принадлежит ФИФА, которая пока никак не прокомментировала последние события.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.