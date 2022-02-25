начнут матч в 23:00 в английской Премьер-лиге, 25.02.2022.

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Саутгемптон» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Саутгемптон» — «Норвич Сити». Коэффициент ставки — 1.84 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Саутгемптон»).

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