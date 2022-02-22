«Крылья Советов» арендовали защитника «Спартака»

Центральный защитник «Спартака»продолжит свою карьеру в

24-летний футболист перешел в самарскую команду на правах арендного соглашения до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

Напомним, что Гапонов находился в клубной системе «Спартака» с июля 2018 года — на его счету 23 матча за москвичей во всех турнирах, в которых он не отличился результативными действиями.

Добавим, что ранее в столичный клуб перешел игрок обороны самарцев Никита Чернов.