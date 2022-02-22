«Крылья Советов» арендовали защитника «Спартака»

Илья Гапонов Фото: globallookpress.com
24-летний футболист перешел в самарскую команду на правах арендного соглашения до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.
Напомним, что Гапонов находился в клубной системе «Спартака» с июля 2018 года — на его счету 23 матча за москвичей во всех турнирах, в которых он не отличился результативными действиями.
Добавим, что ранее в столичный клуб перешел игрок обороны самарцев Никита Чернов.
Илья Гапонов перешёл в «Крылья Советов» в аренду до конца сезона с правом выкупа ⚠— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 22, 2022
За основу «Спартака» защитник провёл 23 матча, в том числе и победные дерби с ЦСКА и «Динамо» в прошлом сезоне.
Желаем Илье удачи и успехов в новой команде! ❤ pic.twitter.com/ZX7B3ObJQJ