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    «Крылья Советов» арендовали защитника «Спартака»

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    Центральный защитник «Спартака» Илья Гапонов продолжит свою карьеру в «Крыльях Советов».

    Илья Гапонов
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    Илья Гапонов

    24-летний футболист перешел в самарскую команду на правах арендного соглашения до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

    Напомним, что Гапонов находился в клубной системе «Спартака» с июля 2018 года — на его счету 23 матча за москвичей во всех турнирах, в которых он не отличился результативными действиями.

    Добавим, что ранее в столичный клуб перешел игрок обороны самарцев Никита Чернов.

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