Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр БольшуновСтанет ли Большунов «Королем лыж»? Анонс событий на Олимпиаде-2022 19 февраля
  • 00:43
    • «Ювентус» сыграл вничью в дерби с «Торино»
  • 00:30
    • «Майнц» вырвал победу у «Байера»
  • 23:52
    • ЦСКА объявил об аренде хавбека аргентинского «Ривер Плейта»
  • 18:48
    • Российские хоккеисты по буллитам одолели Швецию и вышли в финал олимпийского турнира
  • 16:51
    • Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе, Мишина и Галлямов — третье
    Все новости спорта

    «Ювентус» сыграл вничью в дерби с «Торино»

    «Ювентус» — «Торино»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Торино
    Туринский «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Торино» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Куадрадо навесил с углового на дальнюю штангу ворот «Торино», откуда Де Лигт точно пробил головой.

    На 62-й минуте гости отыгрались. Андреа Белотти пробил почти по центру ворот после прострела от лицевой линии Брекало. Щенсны не успел сложиться.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Торино 1:1
    Голы: 1:0 Маттейс де Лигт (13'), 1:1 Андреа Белотти (62') Ювентус: Войцех Щенсны, Хуан Куадрадо, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Лука Пеллегрини (Маттиа Де Шильо, 46'), Денис Закария, Мануэль Локателли (Мойзе Кин, 74'), Адриен Рабьо, Пауло Дибала (Уэстон Маккенни, 54'), Душан Влахович (Артур, 74'), Альваро Мората Торино: Андреа Белотти (Антонио Санабрия, 79'), Йосип Брекало (Марко Пьяца, 75'), Томмазо Побега, Мергим Войвода, Роландо Мандрагора, Саша Лукич, Уилфрид Стефан Синго (Кристиан Ансальди, 80'), Рикардо Родригес, Бремер (Алессандро Буонджорно, 89'), Коффи Джиджи, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Хуан Куадрадо (73'), Саша Лукич (81'), Роландо Мандрагора (90')

    После этой игры «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А — 47 очков. «Торино» — 10-й и 33 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ювентус» выиграть у «Торино»?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 3.64
    •
  • Сможет ли «Ман Сити» взять реванш у «Тоттенхэма»?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Лилль» потеряет очки в домашнем матче с «Метцем»?
  • «Лилль» — «Метц». Прогноз и ставки
  • 2.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Торонто — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Остапенко — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.78
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Миллман — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры