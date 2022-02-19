«Ювентус» — «Торино»: счет матча 1:1, обзор голов

Туринскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Куадрадо навесил с углового на дальнюю штангу ворот «Торино», откуда Де Лигт точно пробил головой.

На 62-й минуте гости отыгрались. Андреа Белотти пробил почти по центру ворот после прострела от лицевой линии Брекало. Щенсны не успел сложиться.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Торино 1:1 Голы: 1:0 Маттейс де Лигт (13'), 1:1 Андреа Белотти (62') Ювентус: Войцех Щенсны, Хуан Куадрадо, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Лука Пеллегрини (Маттиа Де Шильо, 46'), Денис Закария, Мануэль Локателли (Мойзе Кин, 74'), Адриен Рабьо, Пауло Дибала (Уэстон Маккенни, 54'), Душан Влахович (Артур, 74'), Альваро Мората Торино: Андреа Белотти (Антонио Санабрия, 79'), Йосип Брекало (Марко Пьяца, 75'), Томмазо Побега, Мергим Войвода, Роландо Мандрагора, Саша Лукич, Уилфрид Стефан Синго (Кристиан Ансальди, 80'), Рикардо Родригес, Бремер (Алессандро Буонджорно, 89'), Коффи Джиджи, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Хуан Куадрадо (73'), Саша Лукич (81'), Роландо Мандрагора (90')

После этой игры «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А — 47 очков. «Торино» — 10-й и 33 очка.