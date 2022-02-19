Хорхе Карраскаль прокомментировал переход в ЦСКА

23-летний колумбийский атакующий полузащитник ЦСКА, арендованный у аргентинского «Ривер Плейт», прокомментировал переход в стан «армейцев».

«Я очень доволен тем, что я приехал в ПФК ЦСКА. Хочу передать эмоции, которые меня переполняют, своим партнерам. Я хочу их всех скорее увидеть.

Я приехал сюда помогать, добавлять и давать все то, что я могу. Мой потенциал направлен на помощь ЦСКА. Я очень рад шагу в моей карьере. Это шаг вперёд.

Как возник вариант с переходом в ЦСКА? Долго ли раздумывал? Интерес возник ещё раньше, но тогда не получилось перейти из-за определённых ситуаций.

Но недавно возникли новые переговоры. И я уже знал, про что идёт речь, поэтому я не сомневался. Мы поговорили с моим агентом, и я с удовольствием принял приглашение и быстро согласился», — сказал Карраскаль в интервью ютуб-каналу ЦСКА.

Карраскаль провёл за «Ривер Плейт» 81 матч во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком аргентинского клуба в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн, а перед этим выступал на правах аренды.