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    Чистяков о «Бетисе»: Первый тайм в нашем исполнении был не очень хорош

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    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    «Получилось два разных тайма. Первый в нашем исполнении был не очень хорош. Плохо выходили из обороны, не получался контроль мяча. Возможно, была скованность, поскольку это первая официальная игра. Не знаю, почему.

    Но у нас были моменты впереди, мы забили два гола, отыгрались. Были еще моменты, чтобы и в дальнейшем отыграться. Когда моменты есть — это хорошо.

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    • Впереди ответная игра. Нужно оставить все силы там, биться до конца, попробовать все исправить и пройти дальше. Будем пытаться вернуться в игру и победить в гостях», — приводит слова Чистякова пресс-служба «Зенита».

    Ответный матч между «Зенитом» и «Бетисом» пройдет 24 февраля в Севилье.

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