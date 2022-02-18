Чистяков о «Бетисе»: Первый тайм в нашем исполнении был не очень хорош

Защитник «Зенита»прокомментировал поражение от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Получилось два разных тайма. Первый в нашем исполнении был не очень хорош. Плохо выходили из обороны, не получался контроль мяча. Возможно, была скованность, поскольку это первая официальная игра. Не знаю, почему.

Но у нас были моменты впереди, мы забили два гола, отыгрались. Были еще моменты, чтобы и в дальнейшем отыграться. Когда моменты есть — это хорошо.

Впереди ответная игра. Нужно оставить все силы там, биться до конца, попробовать все исправить и пройти дальше. Будем пытаться вернуться в игру и победить в гостях», — приводит слова Чистякова пресс-служба «Зенита».

Ответный матч между «Зенитом» и «Бетисом» пройдет 24 февраля в Севилье.