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    «Фенербахче» проиграл «Славии», ПАОК уступил «Мидтьюлланду»

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    Турецкий «Фенербахче» потерпел домашнее поражение от пражской «Славии» (2:3) в матче 1/16 финала Лиги конференций УЕФА.

    «Фенербахче»
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    «Фенербахче»

    В составе победителей отличились ивуарийский хавбек Ибрахим Траоре, либерийский полузащитник Оскар Дорли и чех Ондржей Лингр.

    За хозяев гол и результативную передачу на свой счет записал голландский хавбек Ферди Кадыоглу, еще один мяч на счету грека Димитриоса Пелькаса.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Фенербахче — Славия П 2:3
    Голы: 0:1 Ибрагим Траоре (45'), 1:1 Димитриос Пелькас (58'), 1:2 Оскар Дорли (62'), 1:3 Ондржей Лингр (64'), 2:3 Ферди Кадыоглу (83') Фенербахче: Алтай Байиндыр, Назим Сангаре, Ким Мин Джэ (Марсель Тиссеран, 46'), Аттила Салаи, Ферди Кадыоглу, Мерт Хакан Яндаш (Озан Туфан, 59'), Хосе Соса, Брайт Осави-Самуэль, Миха Зайц (Arda Guler, 75'), Димитриос Пелькас (Мергим Бериша, 88'), Эннер Валенсия (Serdar Dursun, 74') Славия П: Петер Оладейи Олайинка, Collins Sor (Filip Horsky, 86'), Оскар Дорли (Станислав Тецль, 80'), Срджан Плавшич (Ондржей Лингр, 46'), Петр Шевчик, Ибрагим Траоре (Daniel Samek, 75'), Иван Шранц, Тарас Качараба, Томаш Голеш, Айхам Усу, Алеш Мандоус Предупреждения: Миха Зайц (7'), Оскар Дорли (52'), Аттила Салаи (61')

    В параллельном матче датский «Мидтьюлланд» одержал домашнюю победу над греческим ПАОКом — 1:0.

    Единственный мяч на 20-й минуте забил шведский защитник хозяев Йоэль Андерссон.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Мидтьюлланн — ПАОК 1:0
    Гол: 1:0 Йоэль Андерссон (20') Мидтьюлланн: Элиас Олафссон, Хенрик Далсгор, Эрик Святченко, Жуниньо, Йоэль Андерссон, Рафаэль Оньедика, Эвандер Феррейра (Макс Мейер, 59'), Nikolas Dyhr (Паулинью, 59'), Густав Исаксен (Шарлес, 69'), Пионе Систо (Marrony, 82'), Хуниор Брумадо (Victor Lind, 69') ПАОК: Чуба Акпом (Антонио-Мирко Колак, 84'), Александру Митрицэ (Диего Бисесвар, 46'), Дуглас Аугусто (Филипе Соарес, 79'), Андрия Живкович, Штефан Шваб (Vieirinha, 69'), Теохарис Циггарас, Сидклей (Омар Эль-Каддури, 79'), Хосе Анхель Креспо, Сверрир Инги Ингасон, Элеутериос Лирацис, Александрос Пасхалакис Предупреждения: Александру Митрицэ (37'), Штефан Шваб (41'), Рафаэль Оньедика (73'), Хосе Анхель Креспо (90 + 4')

    Ответные матчи пройдут 24 февраля.

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