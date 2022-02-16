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    Куртуа: Это поражение трудно принять, ведь «Реал» слишком хорошо сыграл

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    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий после поражения от ПСЖ (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Начали мы достаточно хорошо, но, возможно, недостаточно спокойно играли с мячом и из-за этого у нас возникали проблемы, мы недостаточно хорошо контратаковали. Мы пропустили глупый гол. Мбаппе просочился между двух защитников и пробил низом мимо меня.

    Это поражение трудно принять, но мы не слишком хорошо сыграли. Наш план особо не поменялся — мы должны побеждать, чтобы выйти в следующий раунд. Надеюсь, что с помощью наших болельщиков у нас это получится. Как вратарь ты хорошо понимаешь, что в таких матчах у тебя будет много работы.

    Я тщательно изучал, как Месси бьет пенальти, и старался играться с ним на линии ворот. Конечно же, в такие моменты нужна и удача», — цитирует вратаря пресс-служба УЕФА.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ пройдет 9 марта в Мадриде.

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