Куртуа: Это поражение трудно принять, ведь «Реал» слишком хорошо сыграл

Вратарь «Реала»дал комментарий после поражения от ПСЖ (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Начали мы достаточно хорошо, но, возможно, недостаточно спокойно играли с мячом и из-за этого у нас возникали проблемы, мы недостаточно хорошо контратаковали. Мы пропустили глупый гол. Мбаппе просочился между двух защитников и пробил низом мимо меня.

Это поражение трудно принять, но мы не слишком хорошо сыграли. Наш план особо не поменялся — мы должны побеждать, чтобы выйти в следующий раунд. Надеюсь, что с помощью наших болельщиков у нас это получится. Как вратарь ты хорошо понимаешь, что в таких матчах у тебя будет много работы.

Я тщательно изучал, как Месси бьет пенальти, и старался играться с ним на линии ворот. Конечно же, в такие моменты нужна и удача», — цитирует вратаря пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ пройдет 9 марта в Мадриде.