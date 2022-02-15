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    Кардифф Сити — Ковентри Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.02.2022 в 22:45 начнется матч в английском Чемпионшипе Кардифф Сити — Ковентри Сити

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Кардифф Сити
    В 22:45 15.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Кардифф Сити — Ковентри Сити в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Ковентри Сити» — «Кардифф Сити» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Ковентри Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.59.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Ковентри Сити»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кардифф Сити — Ковентри Сити.

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