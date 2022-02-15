Во вторник, 15 февраля, в перенесенном матче 24-го тура английского Чемпионшипа «Кардифф» в родных стенах сразится с «Ковентри». Начала встречи намечено на 22:45 по мск. «Кардифф» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф»

После 30-ти сыгранных матчей «Кардифф» набрал 32 очка, с которыми находится аж на 20-й позиции в турнирной таблице, но опасную зону опережает на 12 пунктов, так что может особо не беспокоится о вылете.

В минувшем туре первенства «синие птицы» проиграли в Лондоне «Миллоуллоу» со счетом 1:2, тем самым прервав свою серию из трех выигрышей в чемпионате подряд.

Коэффициенты матча Кардифф Сити — Ковентри Сити 1 2.65 X 3.25 2 2.75 Ставка

В это удачный для себя период валлийцы добыли три виктории подряд, но две из них они выиграли с разницей в только в один мяч, а еще в одной разгромили «Питерборо» со счетом 4:0.

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В этом сезоне «Кардифф» дома выступает слабо, выиграв всего четыре домашних игры из 14 при одной мировой и девяти фиаско.

«Ковентри»

«Ковентри Сити» с 44 набранными очками в турнирной таблице первого английского дивизиона занимает девятое место. Шестой позиции команда проигрывает пять баллов, но и провела она на одну встречу меньше.

В последнее время «небесно-голубые» в чемпионате не совсем бескомпромиссны, расписав только одну ничью за последние восемь игр чемпионат страны.

Данная мировая состоялась пару туров том назад, когда была ничья с соседом по турнирке «Блэкпулом» дома 1:1, после чего была выездная мировая с аутсайдером «Редингом» 3:2 на его поле.

Вне родных стен «Ковентри» разжился лишь 17 баллами. Он смог добиться четырех трех викторий в 13 встречах, пять раз делил очки со своими оппонентами и пять игр проиграл.

«Кардифф» выиграл у «Ковентри» в трех из четырех последних играх из четырех при одном фиаско.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кардиффа» предлагают — 2.59.

На викторию «Ковентри» дают — 2.81, ничья оценена — в 3.38.

Так как валлийцы играют удачно против «Ковентри» в последнее время, то здесь прогнозируем викторию хозяев.