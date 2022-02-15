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    Виктория будет за хозяевами

    «Кардифф» — «Ковентри». Прогноз, ставка (к. 2.59) на футбол, чемпионат Англии, 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф» — «Ковентри»
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    «Кардифф»
    Во вторник, 15 февраля, в перенесенном матче 24-го тура английского Чемпионшипа «Кардифф» в родных стенах сразится с «Ковентри». Начала встречи намечено на 22:45 по мск. «Кардифф» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Февраля 2022 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 22:45 Ковентри Сити Ковентри Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Кардифф»

    После 30-ти сыгранных матчей «Кардифф» набрал 32 очка, с которыми находится аж на 20-й позиции в турнирной таблице, но опасную зону опережает на 12 пунктов, так что может особо не беспокоится о вылете.

    В минувшем туре первенства «синие птицы» проиграли в Лондоне «Миллоуллоу» со счетом 1:2, тем самым прервав свою серию из трех выигрышей в чемпионате подряд.

    Коэффициенты матча Кардифф Сити — Ковентри Сити

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    В это удачный для себя период валлийцы добыли три виктории подряд, но две из них они выиграли с разницей в только в один мяч, а еще в одной разгромили «Питерборо» со счетом 4:0.

    Все прогнозы на футбол

    В этом сезоне «Кардифф» дома выступает слабо, выиграв всего четыре домашних игры из 14 при одной мировой и девяти фиаско.

    «Ковентри»

    «Ковентри Сити» с 44 набранными очками в турнирной таблице первого английского дивизиона занимает девятое место. Шестой позиции команда проигрывает пять баллов, но и провела она на одну встречу меньше.

    В последнее время «небесно-голубые» в чемпионате не совсем бескомпромиссны, расписав только одну ничью за последние восемь игр чемпионат страны.

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  • Вчера

    • Данная мировая состоялась пару туров том назад, когда была ничья с соседом по турнирке «Блэкпулом» дома 1:1, после чего была выездная мировая с аутсайдером «Редингом» 3:2 на его поле.

    Вне родных стен «Ковентри» разжился лишь 17 баллами. Он смог добиться четырех трех викторий в 13 встречах, пять раз делил очки со своими оппонентами и пять игр проиграл.

    «Кардифф» выиграл у «Ковентри» в трех из четырех последних играх из четырех при одном фиаско.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кардиффа» предлагают — 2.59.

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    На викторию «Ковентри» дают — 2.81, ничья оценена — в 3.38.

    Так как валлийцы играют удачно против «Ковентри» в последнее время, то здесь прогнозируем викторию хозяев.

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    «Кардифф» — «Ковентри»: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на футбол. Виктория будет за хозяевами
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