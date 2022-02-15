«Кардифф»
После 30-ти сыгранных матчей «Кардифф» набрал 32 очка, с которыми находится аж на 20-й позиции в турнирной таблице, но опасную зону опережает на 12 пунктов, так что может особо не беспокоится о вылете.
В минувшем туре первенства «синие птицы» проиграли в Лондоне «Миллоуллоу» со счетом 1:2, тем самым прервав свою серию из трех выигрышей в чемпионате подряд.
Коэффициенты матча Кардифф Сити — Ковентри Сити
В это удачный для себя период валлийцы добыли три виктории подряд, но две из них они выиграли с разницей в только в один мяч, а еще в одной разгромили «Питерборо» со счетом 4:0.
В этом сезоне «Кардифф» дома выступает слабо, выиграв всего четыре домашних игры из 14 при одной мировой и девяти фиаско.
«Ковентри»
«Ковентри Сити» с 44 набранными очками в турнирной таблице первого английского дивизиона занимает девятое место. Шестой позиции команда проигрывает пять баллов, но и провела она на одну встречу меньше.
В последнее время «небесно-голубые» в чемпионате не совсем бескомпромиссны, расписав только одну ничью за последние восемь игр чемпионат страны.
Данная мировая состоялась пару туров том назад, когда была ничья с соседом по турнирке «Блэкпулом» дома 1:1, после чего была выездная мировая с аутсайдером «Редингом» 3:2 на его поле.
Вне родных стен «Ковентри» разжился лишь 17 баллами. Он смог добиться четырех трех викторий в 13 встречах, пять раз делил очки со своими оппонентами и пять игр проиграл.
«Кардифф» выиграл у «Ковентри» в трех из четырех последних играх из четырех при одном фиаско.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кардиффа» предлагают — 2.59.
На викторию «Ковентри» дают — 2.81, ничья оценена — в 3.38.
Так как валлийцы играют удачно против «Ковентри» в последнее время, то здесь прогнозируем викторию хозяев.