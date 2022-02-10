Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА Фото: globallookpress.com
Сборная России опустилась с 34-го места на 35-е, пропустив вперед команду Египта, которая дошла до финала Кубка Африки.
Список лучших сборных мира по-прежнему возглавляет сборная Бельгии. В топ-3 также входят Бразилия и Франция.
Сборная Польши, с которой россияне сыграют в стыковом матче квалификации ЧМ-2022, находится на 28-й строчке. Команда Украины — 27-я.
Первая десятка рейтинга ФИФА:
1. Бельгия — 1828,45 очка
2. Бразилия — 1823,42
3. Франция — 1786,15
4. Аргентина — 1766.99
5. Англия — 1755.52
6. Италия — 1740,77
7. Испания — 1704,75
8. Португалия — 1660,25
9. Дания — 1654,54
10. Нидерланды — 1653,73.