Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.

Сборная России опустилась с 34-го места на 35-е, пропустив вперед команду Египта, которая дошла до финала Кубка Африки.

Список лучших сборных мира по-прежнему возглавляет сборная Бельгии. В топ-3 также входят Бразилия и Франция.

Сборная Польши, с которой россияне сыграют в стыковом матче квалификации ЧМ-2022, находится на 28-й строчке. Команда Украины — 27-я.

Первая десятка рейтинга ФИФА:

1. Бельгия — 1828,45 очка

2. Бразилия — 1823,42

3. Франция — 1786,15

4. Аргентина — 1766.99

5. Англия — 1755.52

6. Италия — 1740,77

7. Испания — 1704,75

8. Португалия — 1660,25

9. Дания — 1654,54

10. Нидерланды — 1653,73.