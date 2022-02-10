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    Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

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    Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.

    Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА
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    Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

    Сборная России опустилась с 34-го места на 35-е, пропустив вперед команду Египта, которая дошла до финала Кубка Африки.

    Список лучших сборных мира по-прежнему возглавляет сборная Бельгии. В топ-3 также входят Бразилия и Франция.

    Сборная Польши, с которой россияне сыграют в стыковом матче квалификации ЧМ-2022, находится на 28-й строчке. Команда Украины — 27-я.

    Первая десятка рейтинга ФИФА:

    1. Бельгия — 1828,45 очка

    2. Бразилия — 1823,42

    3. Франция — 1786,15

    4. Аргентина — 1766.99

    5. Англия — 1755.52

    6. Италия — 1740,77

    7. Испания — 1704,75

    8. Португалия — 1660,25

    9. Дания — 1654,54

    10. Нидерланды — 1653,73.

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