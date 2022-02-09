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    «Ростов» сообщил о переходе Голенкова

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    «Ростов» сообщил на своем официальном сайте о переходе нападающего чешской «Сигмы» Егора Голенкова.

    Егор Голенков
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    Егор Голенков

    Контракт Голенкова с донским клубом рассчитан на пять лет.

    В сезоне 2020/2021 Егор провел 44 матча, забил 18 голов, и отдал 8 голевых передач.

    Голенков — воспитанник Академии футбола им. Юрия Коноплёва. До перехода в «Сигму» выступал за «Крылья Советов» и «Униан Лейрия».

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