«Ростов» сообщил о переходе Голенкова

Егор Голенков Фото: kc-camapa.ru
Контракт Голенкова с донским клубом рассчитан на пять лет.
В сезоне 2020/2021 Егор провел 44 матча, забил 18 голов, и отдал 8 голевых передач.
Голенков — воспитанник Академии футбола им. Юрия Коноплёва. До перехода в «Сигму» выступал за «Крылья Советов» и «Униан Лейрия».
Егор Голенков перешёл в «Ростов» 🆕
Нападающий подписал контракт с нашим клубом на 5 лет ✍️
В сезоне 2020/21 Егор провёл 44 матча, забив при этом 18 голов, и отдав 8 голевых передач.
Добро пожаловать в «Ростов»! Желаем успешной игры! 🤝 pic.twitter.com/pMufFIFlEv— Football Club Rostov (@rostovfc) February 9, 2022