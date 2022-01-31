В ЦСКА подтвердили возможный переход Чалова в «Базель»

Глава селекции ЦСКАподтвердил, что нападающийв ближайшее время может перейти в

Сообщалось, что швейцарский клуб возьмет Чалова в аренду до конца текущего сезона. При этом у «Базеля» не будет права обязательного выкупа российского футболиста.

«Переговоры с "Базелем" по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят», — приводит слова Мовсесяна «Чемпионат».

В «Базеле» рассматривают Чалова в качестве замены для бразильского нападающего Артура Кабрала, который на днях стал игроком «Фиорентины».

Чалов в текущем сезоне провел за ЦСКА 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Чаловым интересуются французские «Брест» и «Сент-Этьен».