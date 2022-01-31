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    В ЦСКА подтвердили возможный переход Чалова в «Базель»

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    Глава селекции ЦСКА Андрей Мовсесян подтвердил, что нападающий Федор Чалов в ближайшее время может перейти в «Базель».

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    Сообщалось, что швейцарский клуб возьмет Чалова в аренду до конца текущего сезона. При этом у «Базеля» не будет права обязательного выкупа российского футболиста.

    «Переговоры с "Базелем" по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят», — приводит слова Мовсесяна «Чемпионат».

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    • В «Базеле» рассматривают Чалова в качестве замены для бразильского нападающего Артура Кабрала, который на днях стал игроком «Фиорентины».

    Чалов в текущем сезоне провел за ЦСКА 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что Чаловым интересуются французские «Брест» и «Сент-Этьен».

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