Арустамян: Чалов проведет вторую часть сезона в «Базеле»

Нападающий ЦСКАблизок к переходу в сообщает известный журналист Нобель Арустамян.

Швейцарский клуб возьмет Чалова в аренду до конца текущего сезона.

Отмечается, что у «Базеля» не будет права обязательного выкупа российского футболиста.

В «Базеле» рассматривают Чалова в качестве замены для бразильского нападающего Артура Кабрала, который на днях стал игроком «Фиорентины».

Чалов в текущем сезоне провел за ЦСКА 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Чаловым интересуются французские «Брест» и «Сент-Этьен».