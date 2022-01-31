Арустамян: Чалов проведет вторую часть сезона в «Базеле»

Федор Чалов Фото: globallookpress.com
Швейцарский клуб возьмет Чалова в аренду до конца текущего сезона.
Отмечается, что у «Базеля» не будет права обязательного выкупа российского футболиста.
В «Базеле» рассматривают Чалова в качестве замены для бразильского нападающего Артура Кабрала, который на днях стал игроком «Фиорентины».
Чалов в текущем сезоне провел за ЦСКА 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Чаловым интересуются французские «Брест» и «Сент-Этьен».