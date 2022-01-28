СМИ: Чалов попал в сферу интересов «Бреста» и «Сент-Этьена»

Нападающий ЦСКАнаходится в сфере интересов французского, сообщает журналист Игнацио Генуарди.

Главный тренер «Бреста» Мишель Тер-Закарян и его штаб высоко оценивают потенциал нападающего московского клуба, добавляет Foot-sur7.

По информации французского издания 90 Football, аутсайдер Лиги 1 «Сент-Этьен» также проявляет интерес к российскому форварду

В 16 матчах текущего сезона чемпионата России на счету 23-летнего Чалова три гола.

Контракт форварда с ЦСКА действует до лета 2024 года, а его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 8,5 миллиона евро.

«Брест» идет на 13-м месте в лиге 1, одержав после 22 туров семь побед и набрав 28 очков.