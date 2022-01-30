Источник: Миранчук дал свое согласие на переход в «Лацио»

Российский полузащитник «Аталанты»дал свое согласие на переход в сообщает итальянский журналист Николо Скира.

28 января Миранчук встречался с агентами в Милане, где обсуждался вариант с переходом в римский клуб.

В настоящее время спортивный директор «Лацио» Игли Таре пытается убедить «Аталанту» отпустить россиянина, однако главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини выступает против этого.

Ранее генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что Миранчук останется в команде.

В сезоне-2021/22 Миранчук сыграл за «Аталанту» в 16 матчах (586 минут на поле), в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами.