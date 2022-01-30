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    Источник: Миранчук дал свое согласие на переход в «Лацио»

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    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал свое согласие на переход в «Лацио», сообщает итальянский журналист Николо Скира.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    28 января Миранчук встречался с агентами в Милане, где обсуждался вариант с переходом в римский клуб.

    В настоящее время спортивный директор «Лацио» Игли Таре пытается убедить «Аталанту» отпустить россиянина, однако главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини выступает против этого.

    Ранее генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что Миранчук останется в команде.

    В сезоне-2021/22 Миранчук сыграл за «Аталанту» в 16 матчах (586 минут на поле), в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами.

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