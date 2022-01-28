Терюшков: Никаких предложений Кокорину «Химки» не делали

Член наблюдательного совета «Химок»прокомментировал новость о том, что нападающий «Фиорентины»может продолжить карьеру в подмосковном клубе.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб планирует расторгнуть контракт с Кокориным из-за отсутствия желающих приобрести футболиста.

Источник также отмечал, что «Химки» — единственный клуб, заинтересованный в подписании форварда, но при этом не готов платить за него деньги.

«Нет, по Кокорину пока точно ничего нет. Никаких предложений мы ему не делали, никто на него не выходил. Видимо, итальянским СМИ выгодно создавать весь этот ажиотаж вокруг.

Будет ли интересен Кокорин, если станет свободным агентом? Зависит от условий. Все может быть, как говорится», — сказал Терюшков Sport24.

Зарплата Кокорина за сезон в «Фиорентине» составляет 800 000 евро. Контракт рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне Серии А форвард принял участие в 5 матчах, не отметившись результативными действиями.