начнут матч в 22:00 в 1/8 финала кубка Африки-2021 по футболу, 25.01.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марокко» — «Малави». Коэффициент ставки — 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Марокко»).

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