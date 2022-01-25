Марокко сыграет на своем поле с Малави в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 25 января, начало — в 22:00 мск. Марокко — Малави: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марокко

Марокканцы — один из признанных фаворитов Кубка африканских наций. Свою группу команда выиграла весьма уверенно, оставив не у дел Гану.

В своем квартете сборная Марокко добыла 7 очков. Причем лишь в заключительном туре команда впервые пропустила — ничья 2:2 с Габоном.

Коэффициенты матча Марокко — Малави 1 1.32 X 4.50 2 13.00 Ставка

Правда, пока что основным забивалой у марокканцев остается номинальный хавбек. Софиан Буфаль отличился двумя голами.

Прогнозы на Кубок Африки

Марокканцы блестяще играют против Малави. Из шести очных поединков команда выиграла трижды при трех ничьих.

Малави

Эта команда выглядит на турнире весьма посредственно. Малавийцы с трудом квалифицировались в плей-офф, заняв 3 место в группе.

Притом, команда забила всего два мяча, пропустив столько же в свои ворота. Зато в последнем туре сборная Малави сумела дать бой крепким сенегальцам (0:0).

Минимально уступив Гвинее, команда вырвала победу над Зимбабве (2:1). Причем оба мяча в активе форварда Габадиньо Мханго.

К слову, последний раз малавийцы забивали в ворота Марокко более 16 лет назад. И в этом поединке Малави явно будет искать свои шансы на контратаках.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Марокко за 1.33, на ничью за 4.33, а на Малави — за 11.00.

Марокко смотрится на голову сильнее соперника.

Малави традиционно неудачно играет с марокканцами .

Сильная атака марокканцев проявит себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — Фора Марокко -1.5 с коэффициентом 2.08.