начнут матч в 22:45 в английском Чемпионшипе, 25.01.2022.

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Ковентри Сити» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Сток Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ковентри Сити»).

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